Milano, 29enne denuncia: “minacciata con coltello e stuprata da nordafricano”

Una ragazza trans di 29 anni ha denunciato di essere stata stuprata nel sottopasso di viale Cassala a Milano (zona Navigli) nella notte tra sabato e domenica 26 aprile. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Il fatto

Tutto è accaduto poco prima della 1.30, come appreso da MilanoToday. La 29enne, cittadina pachistana, ha raccontato di essere stata costretta con la forza a entrare in un sottopassaggio vicino a viale Cassala da un uomo che ha descritto con tratti somatici nordafricani. Non solo, ha dichiarato di essere stata minacciata con un coltello.

L’allarme è scattato intorno alla 1.30 quando la vittima ha fermato una volante della polizia di passaggio riferendo quanto accaduto. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 e la 29enne è stata accompagnata alla Mangiagalli, clinica dove è attivo 24 ore su 24 il servizio Svsed (Soccorso violenza sessuale e domestica, ndr).

Le indagini

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile di Milano guidata da Alfonso Iadevaia che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il primo passo, inevitabilmente, sarà verificare la versione messa a verbale. Qualche elemento utile, inoltre, potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Non è escluso che qualche occhio elettronico abbia ripreso qualche dettaglio fondamentale.

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