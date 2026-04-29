UE: aumenteremo finanziamenti per comunitÃ  ebraiche

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Andrius Kubilius

“Gli attacchi alle sinagoghe ad Amsterdam e Liegi confermano la violenza dell’antisemitismo, gli stessi studenti ebraici non si sentono sicuri di esprimere la loro religione e, davanti a questo, l’Ue deve reagire.Â Come Commissione, adottiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione e cercheremo di aumentare i finanziamenti per la resilienza e le comunitÃ  ebraiche”.

Lo ha detto il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, durante il dibattito sull’antisemitismo alla plenaria dell’Europarlamento. “Allo stesso modo, invito i Paesi a intensificare le misure di sicurezza nei confronti di comunitÃ  e siti ebraici”, ha aggiunto.Â  ANSA

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