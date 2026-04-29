Attacco con coltello a Londra, “l’aggressore ha problemi mentali”

L’uomo di 45 anni arrestato per l’accoltellamento di due cittadini ebrei nel quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, “ha precedenti di grave violenza e problemi di salute mentale”. Lo ha dichiarato il comandante della Met Police, Mark Rowley, parlando a pochi metri da dove si è compiuto l’attacco terroristico, considerato di matrice antisemita.

Il comandante della Met Police è stato però contestato assieme alla laburista Sarah Sackman, intervenuta subito dopo.

Gli abitanti della zona, che hanno urlato “vergogna”, hanno manifestato preoccupazione sostenendo di non sentirsi sufficientemente tutelati dalle forze dell’ordine.

Rowley e la parlamentare hanno avuto difficoltà a completare l’intervento con cui volevano esprimere vicinanza alla comunità ebraica.

ANSA – immagine da video X