Turista rapinata a Milano, arrestato maliano

Prima ha cercato di rubarle il telefono, non riuscendoci ha cercato di strapparle lâ€™orologio ma proprio in questo frangente Ã¨ stato notato dalla polizia. E per lui sono scattate le manette.Â Un uomo di 30 anni, cittadino del Mali, Ã¨ stato arrestato dalla polizia in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio di venerdÃ¬ 24 aprile.

Tutto Ã¨ accaduto intorno alle 15.30 quando il 30enne, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, si Ã¨ avvicinato a una coppia di turisti. Prima ha cercato di strappare dalle mani della ragazza il telefono, poi non riuscendoci ha ripiegato sullâ€™orologio. A notare quanto stava accadendo sono stati gli agenti delle Nibbio che hanno bloccato il 30enne dopo una breve fuga.

Lâ€™orologio, che nel frattempo era stato gettato a lato della strada, Ã¨ stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Entrambi i turisti non sono rimasti feriti e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

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