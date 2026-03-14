Tajani: ‘sanzioni a Mosca vanno assolutamente mantenute’

“Assolutamente sÃ¬.Â L’Italia Ã¨ stata tra i Paesi promotori delle sanzioni alla Russia per spingere Mosca a arrivare a un cessate il fuoco.Â Anche lÃ¬ vogliamo che la guerra finisca il prima possibile: siamo favorevoli a ogni iniziativa, abbiamo sostenuto l’azione americana e speriamo che i colloqui tra le due parti possano andare nella giusta direzione anche se Ã¨ molto difficile, la pace Ã¨ l’obiettivo finale”.

Lo di ce il ministro degli Esteri e leader di FI Antonio Tajani a margine di un’iniziativa del partito sul Referendum rispondendo a chi gli chiede se reputi che le sanzioni alle Russia vadano mantenute. ANSA