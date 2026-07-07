Inchiesta Elkann, archiviata a Torino l’indagine su Lapo e Ginevra

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freatelli Elkann

Archiviazione per i fratelli Lapo e Ginevra Elkann per “difetto dell’elemento psicologico” e archiviazione, con la stessa formula, per il notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen, il quale nella vicenda è stato “strumentalizzato”.

È così che, per decisione della procura di Torino e di un gip del capoluogo piemontese, i tre sono usciti dal procedimento sulla residenza di Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianni Agnelli.

Lo si ricava da alcuni cenni della sentenza con cui la Cassazione, lo scorso marzo, ha dichiarato inammissibile un ricorso della difesa di John Elkann contro la cosiddetta ‘imputazione coatta’. ANSA

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