Bruxelles, 13 marzo 2026 – “Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non Ã¨ il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non puÃ² essere la beneficiaria della guerra in Iran. L’eccezione presentata dagli Stati Uniti Ã¨ in ogni caso limitata solo al petrolio giÃ in viaggio”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles.
Ebs Fonte: Agenzia Vista
Petrolio russo, Commissione UE: ‘nostre sanzioni restano valide’
Bruxelles, 13 marzo 2026 – “Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non Ã¨ il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non puÃ² essere la beneficiaria della guerra in Iran. L’eccezione presentata dagli Stati Uniti Ã¨ in ogni caso limitata solo al petrolio giÃ in viaggio”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles.