Petrolio russo, Commissione UE: ‘nostre sanzioni restano valide’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026, Vetrina

Von der Leyen

Bruxelles, 13 marzo 2026 – “Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non Ã¨ il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non puÃ² essere la beneficiaria della guerra in Iran. L’eccezione presentata dagli Stati Uniti Ã¨ in ogni caso limitata solo al petrolio giÃ  in viaggio”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles.
Ebs Fonte: Agenzia Vista

Articoli correlati

Volodymyr Zelensky

Petrolio russo, Zelensky: ‘sospendere le sanzioni frutterebbe 10 miliardi a Mosca’

Minniti

Petrolio, Minniti: “Con blocco Hormuz economie occidentali a rischio”

barili di petrolio

Usa rimuovono le sanzioni sul petrolio russo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *