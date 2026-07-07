Nato, Rutte: ‘armi Usa saranno prodotte anche in Europa’

Armi statunitensi, tra cui carri armati Abrams e missili Atacms e Stinger, saranno prodotte o sottoposte a manutenzione in Europa nell’ambito di nuove iniziative di cooperazione industriale. Lo ha annunciato il segretario generale della Nato Mark Rutte.

“Accolgo con favore il fatto che gli Stati Uniti e diverse delle loro principali aziende della difesa abbiano concordato nuove iniziative di cooperazione industriale con importanti operatori europei del settore”, ha detto Rutte al Forum dell’industria della difesa del vertice Nato.

“Questo ci consentirà di produrre o sostenere capacità americane fondamentali, come Abrams, Atacms, le bombe a piccolo diametro Barracuda 500M e gli Stinger”, ha aggiunto.

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