Tajani: ‘L’Italia non ha partecipato ad azioni militari contro l’Iran’

“Ho parlato con il Ministro degli Esteri iraniano @araghchi (Seyed Abbas Araghchi).

L’Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l’utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l’Iran, nel rispetto più rigoroso dei trattati con gli Stati Uniti. Ho chiesto che si torni ad una piena apertura dello Stretto di Hormuz, favorendo il passaggio di tutte le navi cargo italiane ancora bloccate. La riapertura dell’ambasciata italiana a Teheran è un forte segnale di dialogo anche in vista della ripresa dei rapporti economici e culturali.”

Lo scrive su X il minisro Antonio Tajani.

https://x.com/Antonio_Tajani/status/2070123290635477239