Ministro della Difesa del Belgio: ‘Trump lasci in pace la Meloni’

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Nato, ministro della Difesa del Belgio: Trump non tocchi Meloni

L’Europa ha ancora bisogno degli Stati Uniti per difendere il continente fino a un altro decennio e per questo i leader europei devono fare attenzione a non alienarsi Donald Trump. Ma c’è un limite, soprattutto quando si tratta dei recenti attacchi del presidente Usa alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Lo ha detto il ministro della Difesa belga Theo Francken in un’intervista a Politico. “Certo che abbiamo bisogno di lui come alleato, ma non tocchi Meloni. E’ la regina del centrodestra in Europa. E’ l’alfa. La lasci in pace”, ha detto il ministro nazionalista fiammingo.
tgcom24.mediaset.it

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