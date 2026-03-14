Malore improvviso in strada, morto ragazzo di 25 anni

BRESCIA – Tragico epilogo per la vicenda che da diverse ore teneva con il fiato sospeso gli abitanti di Cividate Camuno: il giovane di 25 anni che si era sentito male nella prima serata di giovedÃ¬ non Ã¨ sopravvissuto alle conseguenze del malore che lo aveva improvvisamente colto mentre si trovava in Piazzale Giacomini, in pieno centro tra l’oratorio e la chiesa.

Era stato ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stato rianimato a lungo sul posto dai sanitari di automedica, infermierizzata e di un’ambulanza dello Sma di Pisogne: all’arrivo dei soccorsi il giovane era giÃ in arresto cardiaco. Una volta rianimato, Ã¨ stato trasferito all’ospedale di Esine e poi da qui elitrasportato a Bergamo, dov’Ã¨ arrivato poco prima delle 21, subito ricoverato in codice rosso.

Le sue condizioni sono parse subito gravissime: Ã¨ rimasto in Rianimazione solo per qualche ora e poi Ã¨ spirato nella notte. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Breno: nessun segno di violenza sul corpo, l’ipotesi Ã¨ quella di un decesso per cause naturali. Inizialmente l’allarme al 112 era stato lanciato per “intossicazione etilica”, circostanza che sarebbe perÃ² stata smentita dai fatti.

Come riferito dai militari, da una prima ricostruzione il ragazzo si sarebbe accasciato a terra a seguito di malore improvviso, perdendo i sensi: all’arrivo dei soccorsi era giÃ in coma. L’autoritÃ giudiziaria ha giÃ disposto la restituzione della salma ai familiari. In ospedale saranno comunque eseguiti approfonditi esami diagnostici al fine di accertare le cause della morte.

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