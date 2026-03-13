Usa rimuovono le sanzioni sul petrolio russo

Russia primo fornitore di petrolio della Cina

Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni sul petrolio russo

Il provvedimento dell’amministrazione del presidente Donald Trump arriva nel pieno della crisi innescata dalla guerra in Iran: il blocco dello Stretto di Hormuz, controllato da Teheran, spinge il prezzo del greggio oltre la soglia dei 100 dollari a barile. Washington, quindi, rimuove per un mese – dal 12 marzo all’11 aprile – le sanzioni su alcuni prodotti petroliferi russi.

“Per aumentare la portata globale delle forniture esistenti, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta fornendo un’autorizzazione temporanea che consente ai paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare”, la comunicazione del Segretario del Tesoro Scott Bessent.

“Questa misura mirata e a breve termine si applica solo al petrolio giÃ  in transito e non fornirÃ  un significativo vantaggio finanziario al governo russo, che ricava la maggior parte delle sue entrate energetiche dalle tasse riscosse nel punto di estrazione”, afferma Bessent ridimensionando il peso finanziario del provvedimento che consentirÃ  alla Russia di incamerare risorse teoricamente utilizzabili anche per finanziare la guerra in Ucraina. L’atto si applica esclusivamente al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi russi caricati sulle navi a partire dal 12 marzo e si applica fino all’11 aprile. ADNKRONOS

