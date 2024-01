Amato: “Consulta deve garantire anche i diritti di carcerati, migranti, omosessuali”

Giuliano Amato non usa mezzi termini per definire la piega che, a suo dire, sta prendendo l’Italia con questo governo di Destra. “Chi difende i diritti delle minoranze – spiega l’ex premier a Repubblica – viene guardato con ostilità. È percepita come un nemico anche la Corte Costituzionale, ossia il più alto organo di garanzia della Carta il cui compito è garantire anche i diritti di carcerati, migranti, omosessuali. Agli occhi degli elettori della destra populista le Corti finiscono per apparire espressione e garanzia di quelle minoranze che turbano il loro ordine.

L’Abbiamo visto – continua Amato – in Polonia e Ungheria: le prime ad essere messe nella lista nera sono state le Corti europee, poi le Corti nazionali”. E questo può succedere anche in Italia: “Non c’è nulla che lo impedisca. Da noi è ritenuto inconcepibile, ma potrebbe accadere”.

L’ex presidente del Consiglio, della Corte costituzione guarda al “movimento” di Giorgia Meloni con preoccupazione. “Quella di Fratelli d’Italia e della Lega continuiamo a chiamarla destra, ma di sicuro non ha la cultura politica di Reagan né della Thatcher né di Major. È un’altra cosa, che ha che fare con l’ideologia dell’ostilità e del rancore”. La presidente del Consiglio è riuscita, a detta di Amato, a “raccogliere scontentezze di varia natura: i perdenti di una battaglia lontana, i nostalgici di un fascismo che non c’è più, e i perdenti di oggi, quell’enorme prateria del rancore alimentato dal disagio economico e sociale, oltre che dall’insofferenza per i nuovi diritti”.

