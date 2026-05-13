Gattopardo in un parco nel Milanese, catturato e portato allo zoo

La prima segnalazione era arrivata giovedì 30 aprile: si parlava dell’avvistamento di un grande gatto con mantello giallo nel comune di Arese; sabato 2 maggio un altro avvistamento, questa volta nel comune di Garbagnate Milanese, al Parco della Garbatella. Nel tardo pomeriggio di sabato, una pattuglia dei carabinieri forestali di Garbagnate, insieme alla polizia provinciale e ai veterinari, si sono recati sul posto e hanno messo in sicurezza l’area.

Portato in uno zoo

L’esemplare (un Leptaiilurus serval, meglio conosciuto come servalo o gattopardo africano, ndr) è stato narconizzato e bloccato, poi portato in una clinica veterinaria per valutarne lo stato di salute. Il veterinario non ha avuto dubbi e lo ha identificato come un esemplare di serval africano, conosciuto anche come gattopardo: una specie che rientra nella categoria degli animali pericolosi, la cui detenzione da parte di privati è assolutamente vietata. A quel punto è stato individuato uno zoo fuori dalla Lombardia presso cui il felino è stato spostato.

Cosa dice la legge

I carabinieri forestali stanno ora accertando da dove arrivasse e perché si trovasse in un parco cittadino. Sulla base della normativa del 2022, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche se allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità o la biodiversità. Si rischia una multa da 20mila a 150mila euro, oltre alla confisca dell’animale.

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