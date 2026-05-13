UE: ‘situazione molto seria, crisi di energia fossile’

“Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l’Europa. E’ una crisi energetica, ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l’efficienza energetica e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili”.

Lo ha detto il commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen, all’arrivo al Consiglio energia informale in corso a Cipro.

ANSA