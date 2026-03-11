Manfredonia, malore improvviso: muore chef di 26 anni

Un malore improvviso, nella giornata di lunedì 9 marzo, ha strappato alla vita Luciano Vairo, chef manfredoniano di soli 26 anni

La comunità è sotto choc per la dipartita del ragazzo, descritto da tutti come una persona dai modi gentili, sorridente e buono. Decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social, di amici, parenti e conoscenti, increduli per l’accaduto.

Un lutto insopportabile, non solo per la madre Rita e la compagna Maria, ma per tutta Manfredonia. Una tragedia immane. “Un ragazzo generoso, bello e buono come pochi” scrive Vincenzo. “Meraviglioso” aggiunge Gianni. “Un ragazzo dolcissimo e un grande lavoratore” scrive Teresa.

Così scrive Antonietta: “Siamo cresciuti insieme e la tua assenza lascia un vuoto incolmabile. Il tuo ricordo vivrà sempre nel mio cuore. Non ci sono parole per descrivere tutto ciò. Il mio gigante buono”.

Sgomento Pietro: “A 26 anni non si può morire per un malore! A 26 anni devi divertirti, devi lavorare, devi costruire il tuo futuro. A 26 anni dovresti avere ancora una vita davanti. Addio Luciano, anzi arrivederci, perché lassù ci rincontreremo. Big Luciano, abbraccia papà Pasqualone e vegliate su mamma e la vostra famiglia”.

