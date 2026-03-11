Malore improvviso, 21enne muore davanti alla mamma

Vincenzo Somma si è spento a 21 anni lasciando un enorme vuoto in famiglia e in tutta la comunità di Vigardolo di Monticello Conte Otto

Un malore fatale lo ha colto all’improvviso. La mamma, che era a pochi metri, ha subito compreso la gravità di quanto stava accadendo e ha dato immediatamente l’allarme. Ma, nonostante i disperati tentativi del Suem, giunto anche con l’elicottero, per lui non c’è stato nulla da fare.

Vincenzo Somma si è spento a 21 anni lasciando un enorme vuoto e un dolore nel petto non solo a papà Mimmo, alla mamma e agli altri famigliari, ma in tutta la comunità di Vigardolo di Monticello Conte Otto, dove era conosciuto e stimato e dove ieri mattina (9 marzo) è avvenuto il dramma.

Il malore improvviso e la tragedia

La tragedia si è verificata in via Cavour. In base ad una prima, ancora sommaria ricostruzione, Vincenzo era andato a dormire domenica sera sapendo che ieri mattina sarebbe potuto rimanere a letto un po’ di più. Il lunedì, la pizzeria d’asporto di famiglia, la “Margherita” di via San Floriano a Vigardolo, gestita dal padre, è infatti chiusa.

Il papà, poi, aveva organizzato un viaggio di qualche giorno a Napoli, di dov’è originario, dove era andato con la figlia, mentre il fratello più piccolo di Vincenzo era a casa con lui. Ieri, dopo essersi alzato, il giovane si è recato in cucina e poi si è seduto sul divano. È lì che è stato colto da un malore improvviso: la mamma se n’è accorta e ha chiesto aiuto al 118. Erano circa le 10 e l’allarme è scattato immediatamente. A casa Somma si è precipitata anche un’amica di famiglia per prestare soccorso alla madre del giovane. «Sono sconvolta – ha detto -. È la giornata più brutta della mia vita».

Inutili i soccorsi

I medici delle ambulanze del Suem, e poi i colleghi con l’elisoccorso, atterrato in un campo a poca distanza dall’abitazione, hanno cercato a lungo di salvare il ragazzo, ma non c’è stato nulla da fare. A stroncare il giovane, che aveva studiato all’Almerico Da Schio, potrebbe essere stato un infarto assassino. Non è escluso che venga disposta l’autopsia.

