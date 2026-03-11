165 bambine uccise, NYT: Usa responsabili dell’attacco alla scuola in Iran

Milano, 11 mar. (askanews) – Secondo una inchiesta preliminare in corso, gli Stati Uniti sono i responsabili dell’attacco alla scuola elementare in Iran che ha provocato 175 vittime, per la maggior parte bambine, smentendo il presidente Trump che aveva accusato Teheran della strage. Lo rivela in anteprima il New York Times che scrive “Colpire una scuola piena di bambini sarÃ sicuramente ricordato come uno degli errori militari piÃ¹ devastanti degli ultimi decenni”, prima di spiegare nei dettagli come Ã¨ avvenuto.

Citando funzionari statunitensi e altre fonti a conoscenza dei risultati preliminari, il giornale spiega che per colpa di dati obsoleti in possesso dell’esercito Usa ci sarebbe stato un errore di puntamento: l’obiettivo era una base militare lÃ¬ vicino di cui l’edificio in cui sorgeva la scuola (la Shajarah Tayyebeh elementary school) faceva parte precedentemente.

“Ãˆ stato l’Iran” aveva detto invece Trump l’8 marzo, rispondendo a una domanda dei giornalisti, spalleggiato dal segretario della Difesa Pete Hegseth, che, annunciando al suo fianco l’indagine, comunque sottolineava “l’unico che colpisce obiettivi civili Ã¨ l’Iran”.Il primo commento ufficiale della Casa Bianca arriva dalla portavoce Karoline Leavitt

“Come riconosce il New York Times nel proprio reportage, l’indagine Ã¨ ancora in corso”, dice. Gli stessi intervistati dal giornale americano confermano che restano ancora molte domande senza risposta: dal perchÃ© venivano usati dati vecchi a come sia possibile che non siano stati verificati prima di dare il via all’attacco.