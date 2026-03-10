Nave Ocean Viking ad Ancona, 100 migranti a bordo

E’ sbarcataÂ alla banchina 19 del porto di Ancona la nave umanitaria Ocean Viking, della ong Sos MediterranÃ©e, con un centinaio di migranti soccorsi in mare in due distinte operazioni di salvataggio: tra i naufraghi ci sono 20 minori accompagnati tra cui due ragazzine.

Dopo i primi controlli sanitari a bordo, da parte dei medici dell’Usmaf (sanitÃ marittima) e dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, sono iniziate le operazioni di sbarco e assistenza a terra per le prime necessitÃ , coordinate dalla Prefettura di Ancona.

A bordo, fa sapere la prefettura per voce dalla viceprefetto vicario Rachele Grandolfo, non vi sarebbero condizioni di particolari criticitÃ sanitaria tra i migranti che, in ogni caso, sono piuttosto provati, affaticati e infreddoliti, a causa dalla traversata in mare prima del salvataggio e dal successivo lungo viaggio verso lo scalo anconetano; verranno confortati a terra con cibo e assistenza durante le operazioni di identificazione che verranno effettuate nel centro sportivo “Paolinelli” ad Ancona.

Dei circa 100 migranti, riferisce la viceprefetto vicario Grandolfo, una trentina di adulti resteranno nelle Marche; gli altri, tra i quali tutti i minori, verranno assegnati a diverse altre regioni tra cui la Toscana. I migranti salvati dalla Ocean Viking sono di varia nazionalitÃ tra cui somali, eritrei, egiziani, pakistani e bengalesi. ANSA