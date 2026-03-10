Merz: “non abbiamo interesse alla dissoluzione dell’Iran”

“Siamo preoccupati dal fatto che apparentemente non esista un piano comune su come porre rapidamente fine a questa guerra in modo convincente”. È stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a suonare il campanello d’allarme in una conferenza stampa tenuta al termine del colloquio telefonico con la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Keir Starmer.

Il leader di Berlino ha specificato: “Non abbiamo alcun interesse alla dissoluzione dell’integrità territoriale dell’Iran, della sua sovranità o della sua sostenibilità economica. Uno scenario simile a quello che abbiamo visto in Libia, Iraq o altri Stati della regione danneggerebbe tutti noi. Ciò incide sulla nostra sicurezza, sul nostro approvvigionamento energetico e potenzialmente sugli sviluppi legati alla migrazione”.

Usa e Israele non hanno un piano per concludere il conflitto

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha criticato la condotta di Israele e Stati Uniti per quanto riguarda il conflitto in essere in Iran. “Pur condividendo molto degli obiettivi di entrambi i Paesi, sono preoccupato per il fatto che apparentemente non esista un piano comune su come questa guerra possa essere risolta in modo rapido e convincente”, ha affermato Merz a margine di un incontro con il premier ceco Andrej Babis a Berlino. Allo stesso tempo, il cancelliere ha invitato l’Iran a “porre immediatamente fine ai suoi attacchi indiscriminati contro gli Stati della regione”.

