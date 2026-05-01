Germania, aumentano i disoccupati: in aprile +77mila

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Merz

In Germania, ad aprile, il numero di disoccupati è aumentato di 77 mila unità rispetto al mese precedente, attestandosi a 3,008 milioni di persone in cerca di lavoro. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Agenzia federale per il lavoro (Ab).

Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,4 per cento rispetto al mese precedente, ma è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2025. “Non si intravede ancora un’inversione di tendenza nel mercato del lavoro. La ripresa primaverile è stata nuovamente debole ad aprile”, ha dichiarato Andrea Nahles, direttrice dell’Ab.
agenzianova.com

Share

Articoli correlati

tassa sullo zucchero

Germania, ipotesi “tassa sullo zucchero” per fare cassa

Porsche

Porsche, vendite in calo del 15% nel primo trimestre

Volkswagen

Volkswagen in crisi, pronta a convertirsi alla produzione militare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *