Germania, aumentano i disoccupati: in aprile +77mila

In Germania, ad aprile, il numero di disoccupati è aumentato di 77 mila unità rispetto al mese precedente, attestandosi a 3,008 milioni di persone in cerca di lavoro. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Agenzia federale per il lavoro (Ab).

Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,4 per cento rispetto al mese precedente, ma è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2025. “Non si intravede ancora un’inversione di tendenza nel mercato del lavoro. La ripresa primaverile è stata nuovamente debole ad aprile”, ha dichiarato Andrea Nahles, direttrice dell’Ab.

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