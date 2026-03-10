Iran, Trump: ‘presto per parlare di prendere il controllo del petrolio’

Trump: “Troppo presto per parlare di sequestro e controllo petrolio”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che “Ã¨ troppo presto” per discutere della possibilitÃ di acquisire il controllo del petrolio iraniano. In un’intervista telefonica con Nbc News, Trump ha affermato di non volerne discutere, ma che “certamente se ne Ã¨ parlato”, evidenziando come esempio quello del Venezuela, dove dopo la cattura di Nicolas Maduro l’amministrazione Trump ha preso provvedimenti per assicurarsi e sfruttare le riserve petrolifere del Venezuela.

Il controllo di una parte del petrolio iraniano potrebbe complicare le relazioni degli Stati Uniti con la Cina. Circa l’80 per cento delle esportazioni di petrolio greggio iraniano va in Cina.

“Sto considerando di prendere il controllo dello Stretto di Hormuz”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di star considerando di prendere il controllo dello Stretto di Hormuz. In un’intervista con l’emittente Cbs News, Trump ha detto: “le navi passando ora attraverso lo Stretto di Hormuz”.

Il presidente ha concluso avvertendo che da Teheran “hanno sparato a tutto ciÃ² che c’era da sparare, ed Ã¨ meglio che non facciano niente di carino, altrimenti sarÃ la fine di quel Paese”. Il presidente degli Stati Uniti ha anche aggiunto: “Colpiremo in maniera molto, molto piÃ¹ dura di fronte al blocco” delle forniture di greggio”.

tgcom24.mediaset.it