Guerra Iran, Tajani: “durerà ancora qualche giorno”

L’annuncio di Trump che la guerra sarà breve? “Sono gli americani che sono in guerra, lo sapranno forse meglio di noi, però se dobbiamo ascoltare quello che dicono gli iraniani, dicono una cosa diversa.

Secondo me la verità sta nel mezzo, durerà ancora qualche giorno”.

Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con la fiera LetExpo di Verona.

“Credo che le armi a disposizione di Teheran – ha aggiunto – stiano diminuendo fortemente, quindi i missili sono sempre di meno; rimangono i droni che sono meno pericolosi, però ritengo che gli attacchi di israeliani e americani ridurranno di giorno in giorno la forza militare dell’Iran.

Credo che forse la verità sta nelle 3-4 settimane. Ne sono passate già una e qualche giorno, quindi credo che ancora qualche giorno ci sarà perché c’è il tema dell’uranio arricchito che gli iraniani hanno continuato a conservare con l’obiettivo poi di fare la bomba atomica, e quella è la ragione – ha concluso – per la quale israeliani e americani hanno attaccato”. ANSA