Donna morÃ¬ dopo un’ora di attesa dell’ambulanza, indagata la figlia che tentÃ² di portarla in ospedale

Dopo un’ora di inutile attesa di un’ambulanza al pronto soccorso di Vieste, aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un malore, nell’ospedale di San Giovanni Rotondo sperando che lÃ¬ potesse essere salvata.Â Ma non andÃ² cosÃ¬ e la donna, Antonia Notarangelo, morÃ¬ la notte del 31 agosto scorso in auto lungo la strada tra Vieste e Peschici, tra le braccia della figlia.

Ora per chiarire cause ed eventuali responsabilitÃ di quella morte la procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma e l’autopsia e iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio colposo anche la figlia della donna, oltre a tre sanitari.Â L’avvocato Michele Sodrio, che assiste la figlia della donna, Maria Teresa Ciuffreda, non si dice sorpreso del fatto che la sua assistita sia indagata, ma parla di “un tragico paradosso”.

“I sanitari coinvolti – dice – stanno cercando di scaricare sulla Ciuffreda delle responsabilitÃ che non possono e non devono essere sue. Intanto nomineremo un nostro medico legale, per seguire gli accertamenti della Procura, poi vedremo cosa emerge e prenderemo le nostre iniziative. Ma non permetterÃ² che un possibile caso di grave negligenza sanitaria, sia pure tutto da accertare, sia scaricato addirittura sulla figlia della paziente deceduta”.

Il sostituto procuratore di Foggia Matteo Stella, che indaga sulla vicenda, conferirÃ l’incarico per l’autopsia il 17 marzo, per “determinare le cause del decesso e riscontrare eventuali violazioni di cautele doverose o di regole precauzionali di condotta nell’approccio diagnostico e terapeutico e nell’assistenza al paziente”. Nel procedimento sono undici le parti offese, tutte familiari della 76enne.

Stando a quella che fu la ricostruzione fatta all’epoca e denunciata anche in una lettera aperta dal figlio della 76enne, visto che non c’erano ambulanze disponibili nella zona, quella sera la figlia della donna dopo avere portato la mamma al pronto soccorso di Vieste, dove non sarebbe stata rilevata la gravitÃ della situazione, decise di trasferirla autonomamente con la sua auto all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Ma la donna morÃ¬ dopo pochi chilometri, all’altezza di Baia delle Zagare, tra le braccia della figlia. ANSA