Gela, 60enne trovato morto in ospedale

ImolaOggi CRONACA, News 2026

letto ospedale

La procura di Gela ha aperto un’inchiesta sulla morte di un sessantenne deceduto un mese fa all’ospedale Vittorio Emanuele. Il fascicolo, al momento, è a carico di ignoti. Secondo quanto denunciato dai familiari, l’uomo sarebbe rimasto per cinque giorni in osservazione nell’astanteria del pronto soccorso. Poi il trasferimento in reparto, dove un familiare lo ha trovato senza vita.

Dopo l’esposto, i pm hanno disposto gli accertamenti tecnici. Sono stati nominati due medici legali che dovranno chiarire le cause del decesso e verificare se vi siano eventuali responsabilità.
https://caltanissetta.gds.it

Share

Articoli correlati

Erica Carroccia è morta dopo aver dato alla luce due gemelli

Roma, 31enne muore dopo il parto. I gemelli stanno bene

ospedale Meyer di Firenze

Bimbo morto al Meyer, 9 indagati tra medici e infermieri

ospedale

Dolori addominali, muore bimbo di 5 anni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *