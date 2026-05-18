Gela, 60enne trovato morto in ospedale

La procura di Gela ha aperto un’inchiesta sulla morte di un sessantenne deceduto un mese fa all’ospedale Vittorio Emanuele. Il fascicolo, al momento, è a carico di ignoti. Secondo quanto denunciato dai familiari, l’uomo sarebbe rimasto per cinque giorni in osservazione nell’astanteria del pronto soccorso. Poi il trasferimento in reparto, dove un familiare lo ha trovato senza vita.

Dopo l’esposto, i pm hanno disposto gli accertamenti tecnici. Sono stati nominati due medici legali che dovranno chiarire le cause del decesso e verificare se vi siano eventuali responsabilità.

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