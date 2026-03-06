Malore alla guida, camionista di 42 anni accosta e muore

Un camionista di 42 anni di Catania, è morto lungo l’autostrada A29 Palermo–Trapani, dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida del suo mezzo.

L’uomo stava percorrendo la bretella in direzione Birgi quando ha iniziato a sentirsi male. Con un ultimo gesto di lucidità è riuscito a accostare il camion sulla corsia di emergenza, evitando incidenti con gli altri veicoli, prima di perdere i sensi.

A notare la scena è stato un volontario di “Paceco Soccorso”, in transito con un’auto medica diretta a Palermo. Capito il pericolo, si è fermato e, insieme ad alcuni automobilisti, ha estratto il camionista dalla cabina avviando immediatamente le manovre di rianimazione.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno utilizzato il defibrillatore e proseguito le procedure salvavita. Nonostante i tentativi prolungati e l’arrivo di una seconda ambulanza con il medico rianimatore, per il quarantaduenne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

La prontezza dei soccorsi e la manovra del camionista hanno evitato conseguenze più gravi in un tratto autostradale molto trafficato.

