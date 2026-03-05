Kallas: “L’Ucraina può aiutare i Paesi del Golfo sulla difesa da droni”

“In Medio Oriente, vediamo in realtà gli stessi droni che attaccano Kiev ogni giorno, ora attaccare anche il Medio Oriente, e in realtà anche l’Ucraina può aiutare i Paesi del Golfo, perché ha sviluppato intercettori e sistemi di protezione per i droni. Possiamo mettere insieme queste cose per aiutare i paesi a contrastare gli attacchi dei droni”.

Lo afferma l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, prima di iniziare la riunione del Consiglio Affari esteri in videoconferenza. tgcom24.mediaset.it