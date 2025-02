Scippi in serie, due rom arrestate a Cisterna di Latina

La Polizia di Stato di Cisterna di Latina ha tratto in arresto due donne di etnia ROM, classi 1989 e 1991, destinatarie di due ordini di carcerazione per l’espiazione delle pene da espiare a seguito delle condanne definitive.

Entrambe con numerosi precedenti per furto aggravato, furto con destrezza, erano dedite agli scippi nei luoghi di maggiore affluenza, quali stazioni, mezzi di trasporto ed erano già state arrestate in più occasioni sia in flagranza di reato che in esecuzione di misure cautelari.

Le due donne, nel corso degli anni, erano riuscite a differire l’esecuzione delle misure custodiali e il carcere per le ripetute gravidanze, che avevano consentito loro di sottrarsi all’esecuzione delle pene inflitte.

Raggiunte dai poliziotti del Commissariato di Cisterna, le donne sono state arrestate e condotte presso il carcere di Rebibbia, insieme ai propri figli, dove dovranno scontare la pena di 10 anni e 11 mesi per l’una e 6 anni e sei mesi di reclusione l’altra.

https://www.studio93.it – foto archivio polizia