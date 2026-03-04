Gas, Pichetto: ‘stoccaggi al 50%’

“Abbiamo fatto uno scenario unitamente alla Presidenza del Consiglio e ai colleghi, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, sul quadro mediorientale. In secondo luogo, sentendo anche Eni e Snam, una valutazione rispetto alla condizione gas a livello nazionale e internazionale. E’ stata una valutazione di conoscenza, di ricognizione complessiva”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’inaugurazione di Key a Rimini, sulla riunione di ieri a Palazzo Chigi.

“Non si Ã¨ assunta nessuna decisione, nessuna determinazione, perchÃ© non c’Ã¨ ancora la situazione ferma per poter assumere una decisione – ha aggiunto il ministro -. Il comitato gas verrÃ attivato ad ore, non si Ã¨ ancora riunito perchÃ© non ci sono elementi per fare valutazioni. Noi siamo in una condizione di sicurezza sull’aspetto quantitativo del gas”.Pichetto Fratin ha rassicurato sulla situazione degli approvvigionamenti:

“Abbiamo lo stoccaggio piÃ¹ alto d’Europa, quasi il 50%. Dal Golfo Persico, i prelievi dal Qatar sono circa 5-6 miliardi di metri cubi all’anno e le prenotazioni di fornitura per marzo e aprile sono in gran parte arrivate. Non c’Ã¨ una condizione di crisi quantitativa al momento – ha concluso il ministro -. L’attenzione Ã¨ massima invece su quello che Ã¨ il prezzo del Ttf”. ASKANEWS

Il Qatar Ã¨ pronto a chiudere completamente la liquefazione del gas naturale oggi, affermano due fonti vicine alla questione.Â Riavviare la liquefazione del gas naturale dopo un arresto completo richiederebbe 2 settimane.

Una volta riavviato, il Qatar avrebbe bisogno di almeno altre 2 settimane per raggiungere la piena capacitÃ .

Il Qatar Ã¨ il secondo esportatore di GNL al mondo.

