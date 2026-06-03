di Savino Balzano – Se ve lo siete perso, siete completamente pazzi: Raffaele Giuliani, il nuovo enfant prodige di Lilli Gruber. Lei lo definisce “divulgatore social”: meraviglioso. Lilli è fatta così, le piacciono queste professioni. Invita quelli che fanno gli “attivisti”, ad esempio: ce n’è una che si qualifica (da sola) come “giurista”. Mi pare che di diritto non capisca una mazza.

Poi c’è “l’imprenditore della comunicazione”, fissato con la leva militare made in European Union: se non lo ascolti a 2X ti cascano le gonadi. Pensate se fosse stato imprenditore del silenzio.

Torniamo a Raffaele Giuliani. Zia Lilli gli chiede chi potrebbe essere un buon leader per il centrosinistra. Bene: lui ce l’ha prontissima, la risposta. Berlinguer. Ma che bravo. Solo che lei vorrebbe qualcuno ancora in vita: è un po’ esigente.

Qui la sfida si fa complicata: trovare qualcuno che oggi soddisfi il nostro Raffaele tanto quanto lo appagherebbe il vecchio Enrico. Deve essere pragmatico, dice. Poi elenca tre caratteristiche: competenza, autenticità e ordinarietà. Insomma, una specie di appassionato professore di filosofia di liceo.

Mhm, vediamo. Qualcuno che si avvicini. Eccola: Silvia Salis!

Silvia Salis non è proprio Enrico Berlinguer, ci mancherebbe. Però siamo sulla buona strada, dai.

E questo signore rappresenterebbe i nostri giovani. Poi ti dicono che bisogna frenare la fuga dei cervelli…

Fate voi.