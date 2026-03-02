Von der Leyen: “l’Iran deve cessare i suoi attacchi sconsiderati”

Ursula von der Leyen scrive su X: “La situazione in Medio Oriente resta instabile. Ma tre cose sono chiare:

In primo luogo, c’è una rinnovata speranza per il popolo iraniano, da tempo sofferente.

Sosteniamo fermamente il loro diritto a determinare autonomamente il proprio futuro.

In secondo luogo, dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre l’escalation del conflitto e impedirne l’espansione.

L’Iran deve cessare i suoi attacchi sconsiderati e indiscriminati contro i suoi vicini e paesi sovrani.

In terzo luogo, la stabilità della regione è della massima importanza.

L’unica soluzione duratura è quella diplomatica.

Ciò significa una transizione credibile per l’Iran, che include l’interruzione dei programmi nucleare e balistico, nonché la fine delle azioni destabilizzanti nella regione.

Questo pomeriggio discuteremo della situazione generale nella riunione del Security College.

Perché, dall’energia al nucleare, dalla migrazione alla sicurezza, l’Europa deve essere preparata alle conseguenze dei recenti eventi.

