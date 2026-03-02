Qatar, interrotta produzione di gnl nel piÃ¹ grande impianto del mondo

ROMA, 02 MAR – QatarEnergy ha dichiarato di aver interrotto la produzione di gas naturale liquefatto e prodotti correlati dopo gli attacchi militari ai suoi impianti operativi a Ras Laffan, dove esiste il piÃ¹ grande impianto al mondo e Mesaieed. Lo riporta Bloomberg citando un comunicato della societÃ .

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che uno dei droni ha preso di mira un impianto della QatarEnergy a Ras Laffan. L’azienda non ha specificato per quanto tempo durerÃ  la sospensione. (ANSA)

(tgcom24.mediaset.it) – Il ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che due droni hanno colpito impianti energetici nella cittÃ  industriale di Ras Laffan, senza vittime segnalate. “Un drone ha preso di mira un serbatoio d’acqua appartenente a una centrale elettrica a Mesaieed, mentre l’altro ha preso di mira un impianto energetico nella cittÃ  industriale di Ras Laffan, di proprietÃ  della Qatar Energy, senza segnalare vittime umane”, si legge nella nota rilanciata dal media qatarino Al Jazeera.

