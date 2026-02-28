Zelensky: “se c’è determinazione Usa, i criminali globali si indeboliscono”

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Gli eventi in Medio Oriente e nella regione del Golfo si stanno evolvendo con estrema rapidità. Purtroppo, l’Ucraina sa fin troppo bene di cosa si tratta. Sebbene gli ucraini non abbiano mai minacciato l’Iran, il regime iraniano ha scelto di diventare complice di Putin e gli ha fornito droni “shahed”, e non solo i droni stessi, ma anche le tecnologie per produrli. L’Iran ha fornito anche altre armi alla Russia.

Nel corso di questa guerra su vasta scala, la Russia ha utilizzato oltre 57.000 droni d’attacco di tipo Shahed contro il popolo ucraino, le città e le infrastrutture energetiche. Anche altre nazioni hanno subito il terrorismo sostenuto dall’Iran. Pertanto, è giusto dare al popolo iraniano la possibilità di liberarsi di un regime terroristico e garantire la sicurezza di tutte le nazioni che hanno subito il terrorismo proveniente dall’Iran.

La nostra posizione è ben nota e l’Ucraina l’ha ribadita ripetutamente, anche di recente. È importante preservare quante più vite possibile. È importante impedire che la guerra si estenda. È importante che gli Stati Uniti agiscano con decisione. Ogni volta che c’è determinazione americana, i criminali globali si indeboliscono. Questa consapevolezza deve giungere anche ai russi.

Le persone non possono conoscere il giorno o l’ora, eppure ogni atto malvagio, terroristico e aggressivo contro i vicini incontra alla fine una giusta risposta. Ci aspettiamo che, alla fine, la regione del Medio Oriente diventi più sicura e stabile. Molto è già cambiato verso questo obiettivo.

L’Ucraina è pronta ad aiutare ogni nazione affinché la sicurezza e la giustizia aumentino e i regimi terroristici diminuiscano.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/2027742862977200307