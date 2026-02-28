Pentagono: ‘stop AI di Anthropic, rischio per la sicurezza nazionale’

Peter Brian Hegseth, Segretario della Guerra degli Stati Uniti, scrive su X: “Questa settimana, Anthropic ha tenuto una lezione magistrale sull’arroganza e il tradimento, nonchÃ© un esempio da manuale su come non fare affari con il governo degli Stati Uniti o con il Pentagono.

La nostra posizione non ha mai vacillato e non vacillerÃ mai: il Dipartimento della Guerra deve avere accesso completo e illimitato ai modelli di Anthropic per ogni SCOPO LEGALE in difesa della Repubblica.

Invece, @AnthropicAI

e il suo CEO @DarioAmodei

hanno scelto la doppiezza. Avvolti nella retorica ipocrita dell'”altruismo efficace”, hanno tentato di sottomettere con la forza l’esercito degli Stati Uniti: un atto codardo di dimostrazione di virtÃ¹ aziendale che antepone l’ideologia della Silicon Valley alle vite degli americani.

I termini di servizio dell’altruismo difettoso di Anthropic non potranno mai prevalere sulla sicurezza, la prontezza o la vita delle truppe americane sul campo di battaglia.

Il loro vero obiettivo Ã¨ inequivocabile: impossessarsi del potere di veto sulle decisioni operative dell’esercito degli Stati Uniti. Questo Ã¨ inaccettabile.

Come ha affermato il presidente Trump su Truth Social, solo il comandante in capo e il popolo americano determineranno il destino delle nostre forze armate, non dirigenti tecnologici non eletti.

La posizione di Anthropic Ã¨ fondamentalmente incompatibile con i principi americani. Il suo rapporto con le Forze Armate degli Stati Uniti e il Governo Federale Ã¨ stato quindi alterato in modo permanente.

In concomitanza con la direttiva del Presidente che impone al Governo Federale di cessare qualsiasi utilizzo della tecnologia Anthropic, ordino al Dipartimento della Guerra di designare Anthropic come un rischio per la sicurezza nazionale nella catena di approvvigionamento. Con effetto immediato, nessun appaltatore, fornitore o partner che intrattenga rapporti commerciali con le forze armate degli Stati Uniti potrÃ condurre alcuna attivitÃ commerciale con Anthropic. Anthropic continuerÃ a fornire i propri servizi al Dipartimento della Guerra per un periodo non superiore a sei mesi, per consentire una transizione fluida verso un servizio migliore e piÃ¹ patriottico.

I combattenti americani non saranno mai tenuti in ostaggio dai capricci ideologici delle grandi aziende tecnologiche. Questa decisione Ã¨ definitiva.”

(foto ANSA)

NOTA – A prescindere da tutto, la sicurezza nazionale Ã¨ delegata al presidente, non a al CEO di una big tech. Si tratta di una questione piÃ¹ grande del potere una singola azienda.

Questo Ã¨ l’inizio dell’ingresso pericoloso e arrogante dell’intelligenza artificiale nella politica.

La tecnologia dovrebbe invece essere sempre sotto il controllo esclusivo dei leader democraticamente eletti.