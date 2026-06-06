Disconnessi, un altro mondo è possibile. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 6 giugno 2026

Disconnessi, un altro mondo è possibile

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 6 giugno 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia sono Maurizio Martucci e Carmen Tortora.

Maurizio Martucci, giornalista e scrittore, parla di Disconnessi, cos’è e cosa fa, di IA e del Capo di Stato Vaticano a proposito del digitale della guerra – da Antropic a Palantir – e del 5G, con il suo elevato inquinamento elettromagnetico.

Carmen Tortora, ricercatrice, con la sua proverbiale chiarezza, ci porta oltre la notizia, dentro le strutture del potere analizzando la situazione geopolitica, la militarizzazione della salute e di collegare corridoi, istituzioni e mercati, per capire come le decisioni globlali incidono su industria, territori e cittadini.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta