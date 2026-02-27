Von der Leyen annuncia applicazione “provvisoria” dell’accordo Mercosur

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione Europea applicherà provvisoriamente l’accordo commerciale con i paesi del Mercosur, nonostante le forti riserve espresse dalla Francia.

“Nelle ultime settimane ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria.

L’applicazione provvisoria è per sua natura provvisoria. È proprio questo il suo nome. In linea con i trattati dell’Ue, l’accordo potrà essere pienamente concluso solo dopo che il Parlamento europeo avrà dato la sua approvazione”, ha dichiarato Von der Leyen in una breve conferenza stampa a Bruxelles. (askanews)

