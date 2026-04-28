Von der Leyen ha mentito sull’accordo Mercosur

di Ewa ZajÄ…czkowska-Hernik (membro polacco del Parlamento UE)

Ãˆ stato rivelato che von der Leyen HA MENTITO riguardo all’accordo con il Mercosur. Da venerdÃ¬ il mercato verrÃ inondato da decine di migliaia di tonnellate di manzo senza dazi, e la Commissione Europea ha ceduto a Brasile e Argentina la decisione su chi esportierÃ cibo nell’UE.

Ci avveleneranno e distruggeranno l’agricoltura, solo per fare un favore ai tedeschi, che si riprenderanno grazie all’esportazione dei loro prodotti nei paesi del Mercosur. Questo accordo Ã¨ una grande fregatura che colpisce la nostra salute e la sicurezza alimentare!

Â SCANDALO PRIMO

La Commissione Europea prometteva 99 mila tonnellate di manzo dal Mercosur in 6 anni, e ne entreranno quasi 60 mila giÃ il primo giorno di entrata in vigore dell’accordo, cioÃ¨ giÃ venerdÃ¬ 1 maggio! Non Ã¨ tutto – come ha appreso RMF FM, fino ad ora quel manzo era soggetto a un dazio del 20%, ma improvvisamente Ã¨ stato abbassato a zero, rendendolo subito piÃ¹ economico da importare e spingendo fuori dal mercato i prodotti dei contadini polacchi. Questa Ã¨ una strategia per distruggere rapidamente i produttori europei.

Â SCANDALO SECONDO

Come se non bastasse, la Commissione Europea ha rinunciato volontariamente alla possibilitÃ di decidere quali aziende dei paesi del Mercosur possono importare cibo nell’UE! Questo Ã¨ stato completamente ceduto nelle mani degli stati sudamericani e saranno loro, non gli importatori europei, a decidere quale azienda e quante migliaia di tonnellate di cibo venderanno nell’UE. Eppure, solo di recente la Commissione Europea, con i risultati di un’audit, ha ammesso che il Brasile NON CONTROLLA la qualitÃ del cibo inviato nell’UE! Ãˆ difficile credere che i furbi burocrati dell’UE abbiano ceduto tutto senza combattere, quindi la domanda Ã¨: chi ci ha guadagnato e quanto?

Â SCANDALO TERZO

Come riporta il quotidiano francese “Le Point”, questi cambiamenti fatali per i contadini e tutti i consumatori sono stati introdotti in sordina solo pochi giorni fa! Il documento che modifica le regole per l’importazione di cibo dal Mercosur Ã¨ stato approvato il 22 aprile 2026, senza informare l’opinione pubblica!

E tutto questo accade dopo che di recente nell’UE sono arrivate 62 tonnellate di manzo cancerogeno dal Brasile e girasole contaminato dall’Argentina (le norme sui pesticidi superate fino a 5 volte!), e solo in Polonia dall’Uruguay sono arrivati oltre 600 kg di manzo con ormoni. E ora gli eurocrati premono ancora sull’acceleratore! Come si puÃ² fidarsi di questa gente?!

Avevo avvertito esattamente di questo per mesi, quando questo accordo veniva spinto illegalmente nell’UE e ora si conferma. Dopo tutti questi scandali, l’accordo con il Mercosur dovrebbe essere completamente respinto – non solo per ragioni legali dal TSUE, ma per ragioni di sicurezza dei contadini e dei consumatori da parte dei paesi UE, in testa la Polonia!

https://x.com/EwaZajaczkowska/status/2048742533547651270