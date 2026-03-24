UE, von der Leyen firma accordo di libero scambio con Australia

Ursula von der Leyen a Canberra: l’Ue e l’Australia hanno adottato il Partenariato per la Sicurezza e la Difesa e hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio

I negoziati sono stati conclusi nel corso del bilaterale tra la presidente della Commissione europea e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Con l’intesa commerciale si prevede che le esportazioni dell’Ue cresceranno fino al 33% nel prossimo decennio, con un valore che raggiungerÃ fino a 17,7 miliardi di euro all’anno. Tra i settori piÃ¹ coinvolti quello caseario, l’automotive, il comparto chimico.

“Con questi passi, l’Ue e l’Australia stanno ottenendo risultati reciprocamente vantaggiosi e rafforzando ulteriormente le loro giÃ strette relazioni in un periodo di incertezza geopolitica”, spiega l’esecutivo europeo subito dopo la firma.

“Questi accordi stabiliscono strutture durature basate sulla fiducia per sostenere la pace e la sicurezza attraverso la forza, promuovendo la prosperitÃ tramite un commercio regolamentato da norme, e lavorando insieme per sostenere le istituzioni globali”, ha sottolineato von der Leyen, primo presidente della Commissione Ue a visitare l’Australia da circa un decennio.

Tra i punti del Partenariato sulla difesa e la sicurezza figurano il rafforzamento della cooperazione sulla sicurezza marittima, la sicurezza informatica, il contrasto alle minacce ibride e alla manipolazione e interferenza di informazioni straniere, riflettendo la natura in evoluzione delle sfide di sicurezza contemporanee e il rafforzamento della cooperazione nella gestione delle crisi e nelle missioni e operazioni della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, comprese esercitazioni, formazione e istruzione.

Von der Leyen e Albanese hanno anche concordato di avviare negoziati formali per l’associazione dell’Australia a Horizon Europe, il piÃ¹ grande programma di finanziamento al mondo per la ricerca e l’innovazione.

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