Rapine a Milano, fermato egiziano: era l’incubo delle anziane

Tre donne rapinate in strada, mentre camminavano da sole. Tre colpi in meno di due settimane in cittÃ .

MILANO – La polizia di Stato ha fermato il presunto responsabile: si tratta di un ragazzo egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Ãˆ accusato di aver aggredito e derubato tra il 17 e il 29 gennaio tre donne, tra i 67 e i 77 anni.Â Il fermo Ã¨ stato eseguito dagli agenti della Squadra investigativa del commissariato Porta Genova durante un servizio di controllo del territorio.

LunedÃ¬ pomeriggio i poliziotti hanno notato il 26enne in via Santa Rita da Cascia, allâ€™angolo con via Watt, nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici. Secondo quanto ricostruito, lâ€™uomo si aggirava con fare sospetto, osservando con attenzione in particolare le persone anziane di passaggio.

Tre rapine in 12 giorni

Le indagini hanno collegato il 26enne a tre rapine commesse a gennaio. Tre colpi andati in scena tra via Foppa, piazza Napoli e via Bezzi. Le vittime sono tre donne di 70, 67 e 77 anni.

Il primo episodio risale a sabato 17 gennaio in via Foppa, lunedÃ¬ 26 gennaio Ã¨ stata la volta di piazza Napoli. Mentre il terzo e ultimo (almeno tra quelli noti) Ã¨ stato messo a segno giovedÃ¬ 29 gennaio in via Bezzi. In tutti i casi, secondo gli investigatori, il modus operandi sarebbe stato lo stesso: individuare donne anziane sole, pedinarle e poi aggredirle per derubarle. In una occasione, come mostrano le immagini di un video immortalato dalle telecamere di sicurezza, una delle donne Ã¨ stata sorpresa alle spalle mentre camminava con le buste della spesa e gettata a terra.

Incastrato dagli abiti e dai video

Determinanti per lâ€™identificazione sono stati i filmati di videosorveglianza che hanno permesso di riconoscere e identificare il 26enne e di fermarlo, con addosso ancora gli stessi abiti di uno dei colpi. Gli agenti infatti hanno sequestrato i vestiti che il 26enne indossava al momento del controllo, ritenuti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere durante le rapine. Nei confronti del ragazzo Ã¨ stato eseguito un fermo di indiziato di delitto per rapina.

