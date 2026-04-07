Rapine violente a Bologna, fermato 19enne straniero

Un ragazzo del 2007 Ã¨ stato arrestato perchÃ© sospettato di essere lâ€™autore, insieme a dei complici, di due violente rapine avvenute in centro cittÃ tra il 19 e il 22 marzo scorsi. Il diciannovenne Ã¨ stato fermato lo scorso 31 marzo in via dei Mille, da dove Ã¨ stato portato in questura per gli accertamenti di rito.

Il primo episodio di cui il giovane Ã¨ sospettato risale alla sera del 19 marzo. In via Santo Stefano, un uomo di 56 anni ha denunciato di essere stato aggredito e rapinato da tre ragazzi giovani, i quali lo avrebbero spintonato e poi costretto a consegnare loro un portamonete.

Il secondo episodio risale invece alla notte del 22 marzo. In via Zamboni tre ragazzi italiani sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi di origine straniera. Dopo una colluttazione tra i due gruppi i ragazzi italiani avevano avuto la peggio, e a uno di loro era anche stata rubata una collana dâ€™oro. Lâ€™autore del furto era stato subito rintracciato dalla polizia, mentre il classe 2007 arrestato in via dei Mille Ã¨ indiziato di essere uno dei suoi complici.

Il diciannovenne (straniero con precedenti) sarebbe, secondo le testimonianze raccolte dalle forze dellâ€™ordine, del piÃ¹ violento tra i membri del gruppo di rapinatori. Il giovane Ã¨ stato individuato grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti sul posto.

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