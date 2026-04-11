Milano, rapina violenta e agente ferito: arrestato tunisino

Sorpreso alle spalle per un orologio da 400 euro. Serata di violenza quella di mercoledÃ¬ 8 aprile nei pressi della fermata De Angeli della metropolitana M1. Un cittadino, che aveva appena concluso degli acquisti in un negozio della zona, Ã¨ finito nel mirino di un rapinatore che non ha esitato a usare la forza per sottrargli il prezioso.

L’agguato e la rapina

Secondo quanto ricostruito, la vittima Ã¨ stata sorpresa alle spalle mentre camminava in strada. Lâ€™aggressore, un cittadino tunisino di 23 anni, ha agito con estrema decisione: dopo aver spintonato l’uomo facendolo cadere violentemente a terra, gli ha strappato dal polso un orologio dal valore dichiarato di circa 400 euro.

L’inseguimento e la colluttazione

Subito dopo il colpo, il giovane ha tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi tra le vie limitrofe. La sua corsa Ã¨ durata perÃ² poco: gli agenti della polizia locale, in servizio nella zona, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a intercettarlo. Durante le fasi del fermo, il 23enne ha opposto una violenta resistenza, arrivando a colpire uno dei vigili nel disperato tentativo di evitare le manette. Il malvivente Ã¨ stato arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

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