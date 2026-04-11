Milano, lite tra rider e coltellate: pakistano arrestato per tentato omicidio

Una violenta lite in centro tra rider, di fronte ai locali in attesa di ricevere il cibo da consegnare

E’ accaduto ieri sera a Milano, dove un uomo di 29 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale, Ã¨ stato arrestato per tentato omicidio. Il fatto Ã¨ avvenuto intorno alle 21. Gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili, transitando in piazza Oberdan hanno notato i due rider litigare tra loro e in forte stato di agitazione.

Uno dei due, un cittadino afghano di 28 anni, visti gli agenti ha chiesto aiuto mostrando loro alcune ferite e indicando il 29enne pakistano, che stringeva in mano un coltello. I poliziotti hanno immediatamente allertato i soccorsi e messo in sicurezza la zona, bloccando il presunto aggressore che, nel frattempo, aveva lasciato l’arma allâ€™interno del portavivande della sua bicicletta.

Gli accertamenti svolti nellâ€™immediatezza dal personale della squadra mobile con lâ€™ausilio della polizia scientifica e la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire la dinamica dellâ€™aggressione. Le ferite, risultate compatibili con lâ€™arma gettata dal 29enne, hanno trovato riscontro sui capi di vestiario, indossati dalla vittima al momento dellâ€™aggressione. Al termine degli accertamenti, il giovane Ã¨ stato accompagnato al carcere di San Vittore. La vittima Ã¨ stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda con ferite sul torace, alla schiena e al gluteo.

ADNKRONOS