Rubano cellulari sul treno, arrestati 4 tunisini

Hanno rapinato quattro persone a bordo del treno, sottraendogli i cellulari. Ma la loro fuga ha avuto durata breve

Nella mattina di sabato 21 febbraio gli agenti della Polfer sono intervenuti a bordo di un treno notturno proveniente da Lecco e giunto alla stazione di Milano Centrale, dopo la segnalazione del centro operativo compartimentale riguardante un furto commesso ai danni di quattro passeggeri.

I quattro ladri sul treno

Gli agenti hanno bloccato i responsabili. Si tratta di quattro uomini, tutti cittadini tunisini, due di 20 anni, uno di 18 e un altro di 21, e tutti già noti alle forze dell’ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio. I ladri sono stati riconosciuti “senza ombra di dubbio” come autori dalle vittime.

La refurtiva nel bagno

Nel bagno del vagone i poliziotti hanno trovato la refurtiva all’interno di uno zaino. Oltre ai quattro cellulari che sono stati resi ai legittimi proprietari, ne è stato trovato un quinto di provenienza ignota.

Giunti presso gli uffici di polizia, il 21enne ha opposto violenza e resistenza nel tentativo di scappare, ma è stato immobilizzato. I quattro sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

