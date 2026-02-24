Malore in casa, donna di 40 anni morta nel Leccese

Donna accusa un malore in casa ma non riesce ad aprire la porta di casa. E devono intervenire i vigili del fuoco per liberarla. Ma quando arriva in ospedale, muore ore dopo. Tragedia a Racale (in provincia di Lecce) tra la tarda serata e la notte di domenica 22 febbraio. La vittima Ã¨ una 40enne del posto.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la donna ha avuto un malore mentre era in casa, in via Gallipoli, e ha chiesto lâ€™aiuto del 118. Quando il personale medico e paramedico Ã¨ arrivato in casa, perÃ², ha dovuto chiedere lâ€™aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Ugento: la malcapitata, infatti, non era in grado di aprire la porta di casa. I caschi rossi hanno liberato lâ€™ingresso, consentendo cosÃ¬ a medici e soccorritori di recuperare la donna. Che, trasportata al pronto soccorso dellâ€™ospedale di Scorrano, Ã¨ morta nella notte, per cause ora in corso di accertamento.

