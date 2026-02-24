Il circuito tumorale. PIAZZA LIBERTA’, puntata di martedì 24 febbraio 2026

Ormone della crescita al centro del circuito tumorale

PIAZZA LIBERTA’, puntata speciale di martedì 24 febbraio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di Armando Manocchia è l’esimio dott. Giuseppe Di Bella. Grazie alla partecipazione di questo autorevole studioso, la puntata sarà dedicata al tema che più di altri sta alimentando un confronto acceso nel mondo della ricerca scientifica e cioè: il ruolo dell’ormone della crescita (GH) nel microambiente tumorale e la possibilità di colpirne i meccanismi con somatostatina e analoghi.

“Il GH autocrino e ipofisario – dice il dott. Di Bella – è il nodo nel circuito tumorale e l’obiettivo strategico nella terapia del cancro.”

In questa puntata verranno sottolineate le evidenze scientifiche e le conferme cliniche e verrà annunciata anche un live webinar in modalità FAD sincrona che si si terrà su www.motusanimifad.com sabato 7 marzo 2026 del quale il dottor Giuseppe Di Bella sarà Responsabile scientifico e relatore centrale.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

