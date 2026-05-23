Riforma per il recupero crediti? Non s’ha da fare! PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 23 maggio 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

La Riforma del codice di procedura civile (DDL S. 978) per un recupero credito facile e rapido non s’ha da fare!

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 23 maggio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Armando Manocchia spiega che, poiché giornali e tv a libro paga di questo regime legano il somaro dove vuole il padrone e non riportano ciò che è scomodo per questo piccolo Stato profondo – non è un caso se L’Italia si ritrova al 56° posto su 180 paesi nell’ Indice (RSF)pochi sanno che il Senato dovrebbe discutere il Disegno di Legge 978, intitolato in politichese: “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito”. In italiano, è una Riforma del codice di procedura civile per il recupero credito attraverso un avvocato, bypassando il giudice e il tribunale.

Un copia incolla di quella indicibile porcata a favore dei bankster che, con questa democratura, hanno fatto utili netti per oltre 28 miliardi di euro nel 2025; banche che, oltre ad ottenere il potere legale di diventare proprietarie dei tuoi depositi presso di esse, in base all’Art 1834 c.p.c. possono pignorare direttamente la prima casa a coloro che non sono riusciti a pagare una rata del mutuo.
Questo DDL 978 è un altro strozzinaggio che la Lega vuole legalizzare.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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