Tajani: “favorevoli a nuove sanzioni alla Russia”

ImolaOggi POLITICA

Tajani

“Noi siamo favorevoli alle nuove sanzioni, al finanziamento di 90 miliardi. Siamo favorevoli alla linea ultramaggioritaria all’interno dell’Unione europea. Questa è la posizione dell’Italia. Noi siamo dalla parte dell’Ucraina, continueremo a fare quello che abbiamo fatto, continueremo a sostenerli in tutti i modi possibili”.

Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Esteri Ue, in merito al veto dell’Ungheria sulle nuove sanzioni alla Russia e sul prestito a Kiev

. “Continuiamo a dire – ha aggiunto – che sbaglia chi non vuole fare delle scelte che spingano Mosca a venire a più miti consigli. Il nostro obiettivo è la pace, il nostro obiettivo è il confronto, è una soluzione, però deve essere una soluzione positiva che non puo’ penalizzare l’Ucraina”

