Von der Leyen: “21° pacchetto di sanzioni contro la Russia”

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Lo riferisce l’agenzia Rbc-Ucraina (quindi tutto da verificare, ndr), citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento.

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite.

Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Su territorio dell’Ue. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”.

Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni”.ANSA

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