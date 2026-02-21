Malore fatale, 46enne trovata morta in casa

Tragedia nella mattinata del 19 febbraio, intorno alle 10, a Sernaglia della Battaglia, in via Villa Matta

Una donna di 46 anni, di origini romene, Maricica Banceanu, Ã¨ stata trovata esanime all’interno della sua abitazione: a stroncarla sarebbe stato un malore improvviso, probabilmente un infarto. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine Ã¨ stata una figlia della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto sono intervenuti per aprire la porta d’ingresso, la donna era ormai esanime. Si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi prestati da medico e infermieri del Suem 118. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La salma Ã¨ giÃ stata messa a disposizione della famiglia per la celebrazione delle esequie.

