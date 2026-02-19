Furti in casa a Roma nord, arrestato cileno

Fermato dopo un inseguimento a piedi Ã¨ stato trovato con la refurtiva appena fatta sparire da un appartamento di Roma nord. Un cittadino cileno di 21 anni, senza dimora e con precedenti, arrestato dai carabinieri.

L’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Roma Cassia, Ã¨ scaturito a seguito di una segnalazione giunta al 112, che indicava la presenza di una persona sospetta in via Vincenzo Filippone, in zona La Storta. I militari, giunti sul posto, hanno intercettato il giovane che, alla vista delle uniformi, ha tentato la fuga a piedi.

Fuga a piedi

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare il soggetto in sicurezza. A seguito della perquisizione personale, il giovane Ã¨ stato trovato in possesso di diversi monili in oro, orologi di pregio e denaro contante. Gli accertamenti immediati hanno permesso di appurare che la refurtiva era stata asportata poco prima dall’abitazione di una cittadina filippina residente nella stessa via.

Recuperata la refurtiva

Lâ€™intera refurtiva Ã¨ stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Lâ€™arrestato Ã¨ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia, in attesa del rito direttissimo dinanzi alla magistratura.

